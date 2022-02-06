«Нокаут от Большунова». Нортуг — о победе российского лыжника в скиатлоне

Двукратный олимпийский чемпион 2010 года, 13-кратный чемпион мира норвежский лыжник Петтер Нортуг отреагировал на победу россиянина Александра Большунова в скиатлоне на Олимпийских играх – 2022.
«Нокаут от Большунова», — написал Нортуг на своей странице в «Твиттере» ещё по ходу гонки, насколько велико было преимущество российского лыжника.
Большунов вместе с финном Ийво Нисканеном ушёл в отрыв ещё на классической части дистанции, а в коньковом стиле его преимущество над ближайшим преследователем, соотечественником Денисом Спицовым достигло минуты. На финишном километре Большунов принимал поздравления и финишировал с флагом в руках.
На Олимпийских играх — 2018 Большунов завоевал три серебра и бронзу, а теперь в первой же гонке впервые стал олимпийским чемпионом.
- 6 февраля 2022
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