«Нокаут от Большунова». Нортуг — о победе российского лыжника в скиатлоне

Двукратный олимпийский чемпион 2010 года, 13-кратный чемпион мира норвежский лыжник Петтер Нортуг отреагировал на победу россиянина Александра Большунова в скиатлоне на Олимпийских играх – 2022.

«Нокаут от Большунова», — написал Нортуг на своей странице в «Твиттере» ещё по ходу гонки, насколько велико было преимущество российского лыжника.

Большунов вместе с финном Ийво Нисканеном ушёл в отрыв ещё на классической части дистанции, а в коньковом стиле его преимущество над ближайшим преследователем, соотечественником Денисом Спицовым достигло минуты. На финишном километре Большунов принимал поздравления и финишировал с флагом в руках.

На Олимпийских играх — 2018 Большунов завоевал три серебра и бронзу, а теперь в первой же гонке впервые стал олимпийским чемпионом.