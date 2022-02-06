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Губерниев: Большунов себя сегодня обессмертил. Феноменальная победа!

Губерниев: Большунов себя сегодня обессмертил. Феноменальная победа!
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Известный спортивный комментатор Дмитрий Губерниев отреагировал на успешное выступление российских лыжников в скиатлоне на Олимпиаде в Пекине. Александр Большунов завоевал золото, Денис Спицов — серебро.

«Была программа — «Человек, Земля вселенная». На этой лыжной земле Большунов раздвинул границы вселенной! Просто улетел в космос! Феноменальная победа! Спицов тоже красавец! Саша Большунов себя сегодня обессмертил. Феноменальная победа гения тренера Бородавко. Всех поздравляю. Будем слушать Чайковского в честь наших парней. Ура!» — сказал Губерниев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.

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