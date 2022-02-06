Резцова: Большунов просто летел, ёлки-палки! Что он скушал? «Привёз» Клебо девять минут!

Трёхкратная олимпийская чемпионка по лыжным гонкам и биатлону Анфиса Резцова прокомментировала выступление российских лыжников Александра Большунова и Дениса Спицова в скиатлоне на Олимпийских играх в Пекине (Китай). Большунов стал победителем гонки, Спицов завоевал серебряную медаль. Тройку лучших замкнул финн Йиво Нисканен.

«Ребята — молодцы! Просто супер! Смотрела всю гонку. Большунов вообще фантастика. Главное, что не закопался после падения.



Клебо на 40-м месте! Фантастика, ему «привезли» девять минут. Это настоящий подвиг Большунова. Он просто летел, ёлки-палки! Что он скушал? Фантастика!» — сказала Резцова в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.

В гонке приняли участие четыре российских лыжника: Александр Большунов (1), Алексей Червоткин (36), Артём Мальцев (9) и Денис Спицов (2).