Резцова: Большунов просто летел, ёлки-палки! Что он скушал? «Привёз» Клебо девять минут!

Трёхкратная олимпийская чемпионка по лыжным гонкам и биатлону Анфиса Резцова прокомментировала выступление российских лыжников Александра Большунова и Дениса Спицова в скиатлоне на Олимпийских играх в Пекине (Китай). Большунов стал победителем гонки, Спицов завоевал серебряную медаль. Тройку лучших замкнул финн Йиво Нисканен.
«Ребята — молодцы! Просто супер! Смотрела всю гонку. Большунов вообще фантастика. Главное, что не закопался после падения.
Клебо на 40-м месте! Фантастика, ему «привезли» девять минут. Это настоящий подвиг Большунова. Он просто летел, ёлки-палки! Что он скушал? Фантастика!» — сказала Резцова в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.
В гонке приняли участие четыре российских лыжника: Александр Большунов (1), Алексей Червоткин (36), Артём Мальцев (9) и Денис Спицов (2).
- 6 февраля 2022
-
12:56
-
12:54
-
12:53
-
12:52
-
12:51
-
12:45
-
12:45
-
12:39
-
12:38
-
12:36
-
12:35
-
12:32
-
12:30
-
12:29
-
12:24
-
12:24
-
12:23
-
12:22
-
12:19
-
12:19
-
12:16
-
12:14
-
12:12
-
12:10
-
12:09
-
12:09
-
12:07
-
12:04
-
12:02
-
12:00
-
12:00
-
12:00
-
11:58
-
11:55
-
11:55