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Панжинский: Большунов легко добыл награду. Будет и дальше собирать медали

Панжинский: Большунов легко добыл награду. Будет и дальше собирать медали
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Серебряный призёр Олимпиады 2010 года по лыжным гонкам, россиянин Александр Панжинский прокомментировал победу соотечественника Александра Большунова в скиатлоне на Олимпиаде в Пекине.

«Потрясающий результат! Мы о таком могли только мечтать. Первое и второе места с колоссальным отрывом. Мы были готовы к такому раскладу уже после 2/3 гонки. Саша легко наконец-то добыл ту награду, сумел покорить ту вершину, к которой шёл многие годы и которая не поддавалась ему четыре года назад. В первой же гонке на этих Олимпийских играх он завоевал золото. Я уверен, что и остальные пять гонок пройдут на эмоциональном подъёме и Саша и дальше будет собирать медали. Надеюсь, такого же золотого достоинства, как и сегодня», — сказал Панжинский в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Айгуль Силкиной.

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