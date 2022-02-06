Зимятов — о золоте и серебре ОИ: большой успех в скиатлоне, традиции продолжаются!

Четырёхкратный олимпийский чемпион по лыжным гонкам Николай Зимятов прокомментировал выступление российских лыжников Александра Большунова и Дениса Спицова в скиатлоне на Олимпийских играх в Пекине (Китай). Большунов стал победителем гонки, Спицов завоевал серебряную медаль. Тройку лучших замкнул финн Ийво Нисканен.
«Вся Россия и все наши друзья очень довольны результатом! Так и должно быть! Это большой успех, традиции продолжаются. Хоть комментаторы и говорят, что у нас давно нет медалей в скиатлоне, но и Лейк-Плэсиде у меня и Рочева были второе и первое места, потом в Сараево на 30 км победили я и Завьялов. Это наша традиционная гонка.
Норвежцы не нашлись, потеряли форму. Тяжёлые условия в Пекине были нам в плюс, потому что для нас чем тяжелее, тем лучше.
Серебро Непряевой, медали Большунова и Спицова говорят о том, что они хорошо подошли к Олимпийским играм! Это здорово. Думаю, дальнейшие результаты тоже должны быть хорошими. Юрий Викторович – тренер старого поколения, уже много лет подводит своих спортсменов к большим соревнованиям. Мы верим в Бородавко и его ребят!» — сказал Зимятов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Валентиной Сивкович.
- 6 февраля 2022
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