Матч-центр Новости Видео Герои сборной на ОИ-22 Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров За Красную машину! Футбольный менеджер
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Лыжи Новости

Зимятов — о золоте и серебре ОИ: большой успех в скиатлоне, традиции продолжаются!

Зимятов — о золоте и серебре ОИ: большой успех в скиатлоне, традиции продолжаются!
Комментарии

Четырёхкратный олимпийский чемпион по лыжным гонкам Николай Зимятов прокомментировал выступление российских лыжников Александра Большунова и Дениса Спицова в скиатлоне на Олимпийских играх в Пекине (Китай). Большунов стал победителем гонки, Спицов завоевал серебряную медаль. Тройку лучших замкнул финн Ийво Нисканен.

«Вся Россия и все наши друзья очень довольны результатом! Так и должно быть! Это большой успех, традиции продолжаются. Хоть комментаторы и говорят, что у нас давно нет медалей в скиатлоне, но и Лейк-Плэсиде у меня и Рочева были второе и первое места, потом в Сараево на 30 км победили я и Завьялов. Это наша традиционная гонка.

Норвежцы не нашлись, потеряли форму. Тяжёлые условия в Пекине были нам в плюс, потому что для нас чем тяжелее, тем лучше.

Серебро Непряевой, медали Большунова и Спицова говорят о том, что они хорошо подошли к Олимпийским играм! Это здорово. Думаю, дальнейшие результаты тоже должны быть хорошими. Юрий Викторович – тренер старого поколения, уже много лет подводит своих спортсменов к большим соревнованиям. Мы верим в Бородавко и его ребят!» — сказал Зимятов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Валентиной Сивкович.

Комментарии
Новости. Лыжи
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022