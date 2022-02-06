Матч-центр Новости Видео Герои сборной на ОИ-22 Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров За Красную машину! Футбольный менеджер
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Лыжи Новости

Василий Уткин отреагировал на победу Александра Большунова на Олимпиаде в Пекине

Василий Уткин отреагировал на победу Александра Большунова на Олимпиаде в Пекине
Комментарии

Известный блогер Василий Уткин прокомментировал победу российского лыжника Александра Большунова в скиатлоне на зимних Олимпийских играх в Пекине (Китай).

«Как круто начал Большунов. Просто гений», — написал Уткин в своём телеграм-канале.

Олимпийские игры — 2022. Лыжные гонки. Скиатлон, 2x15 км. Мужчины
1. Александр Большунов (Россия) – 1:16.09,8.
2. Денис Спицов (Россия) — отставание +1.11,0.
3. Ийво Нисканен (Финляндия) +2.00,2...
9. Артём Мальцев (Россия) +3.54,8...
36. Алексей Червоткин (Россия) +8.49,7.

Это первая золотая медаль сборной России на Олимпиаде в Пекине и первое олимпийское золото в карьере Большунова.

Герои сборной России: спецпроект о наших на Олимпиаде-2022

Самое важное о стартующей Олимпиаде в Пекине в нашем «инстаграме»! Подписывайся.

Новость по теме
Александр Большунов прокомментировал победу в скиатлоне на Олимпиаде в Пекине
Комментарии
Новости. Лыжи
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022