Василий Уткин отреагировал на победу Александра Большунова на Олимпиаде в Пекине

Известный блогер Василий Уткин прокомментировал победу российского лыжника Александра Большунова в скиатлоне на зимних Олимпийских играх в Пекине (Китай).

«Как круто начал Большунов. Просто гений», — написал Уткин в своём телеграм-канале.

Олимпийские игры — 2022. Лыжные гонки. Скиатлон, 2x15 км. Мужчины

1. Александр Большунов (Россия) – 1:16.09,8.

2. Денис Спицов (Россия) — отставание +1.11,0.

3. Ийво Нисканен (Финляндия) +2.00,2...

9. Артём Мальцев (Россия) +3.54,8...

36. Алексей Червоткин (Россия) +8.49,7.

Это первая золотая медаль сборной России на Олимпиаде в Пекине и первое олимпийское золото в карьере Большунова.

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