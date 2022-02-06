Сьюр Рёте: маленький олимпийский призрак висит надо мной

Норвежский лыжник Сьюр Рёте прокомментировал свой сход с дистанции скиатлона на Олимпийских играх в Пекине (Китай).

Рёте досрочно завершил выступление в скиатлоне на Олимпийских играх в Пекине (Китай). Он сошёл на 11-м км дистанции.

«Я в порядке, но, конечно, многим пожертвовал, чтобы попасть на Игры. Потом я просто приезжаю сюда, и мне становится очень плохо во время гонки, это разочаровывает.

Всё получилось не так, как я думал. Вот такой маленький олимпийский призрак висит надо мной. Это очень опустошает, я не знаю, что сказать. Сегодня это 100% моя вина. Лыжи ехали просто отлично», — приводит слова Рёте NRK.

Напомним, российский лыжник Александр Большунов завоевал золотую медаль в скиатлоне на Олимпийских играх в Пекине (Китай).

Серебряную медаль Олимпиады в этой гонке выиграл ещё один российский лыжник Денис Спицов. Тройку лучших замкнул финн Ийво Нисканен.

Герои сборной России: спецпроект о наших на Олимпиаде-2022

Самое важное о стартующей Олимпиаде в Пекине в нашем «инстаграме»! Подписывайся.