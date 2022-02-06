Вылегжанин: норвежцы понимают, что проиграли вчистую. Серьёзных решений ждать не стоит

Чемпион мира по лыжным гонкам, трёхкратный призёр Олимпийских игр Максим Вылегжанин оценил инцидент, который случился в ходе скиатлона на Олимпиаде в Пекине. Когда россиянин Александр Большунов подходил к своему боксу на пит-стопе, то бросил палки поперёк движения норвежца Йоханнеса Клебо. Норвежец их отшвырнул.



«Не хочется думать о протесте. Норвежцы понимают, что сегодня вчистую проиграли. Возможно, у них есть какая-то обида, поэтому они пошли на такой шаг.



Переигровки точно ждать не стоит, максимум — жёлтая карточка. Однако действие Александра получилось неумышленным, поэтому серьёзных решений ждать не стоит», — сказал Вылегжанин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ариной Лавровой.

Герои сборной России: спецпроект о наших на Олимпиаде-2022



Самое важное о стартующей Олимпиаде в Пекине в нашем «инстаграме»! Подписывайся.