Легков — о возможном протесте Норвегии: если будет наказание, то в виде предупреждения

Олимпийский чемпион Александр Легков прокомментировал инцидент между россиянином Александром Большуновым и норвежцем Йоханнесом Клебо в скиатлоне на Олимпиаде в Пекине и оценил возможность подачи протеста со стороны Норвегии. Когда россиянин подходил к своему боксу на пит-стопе, то бросил палки поперёк движения Клебо. Норвежец их отшвырнул.
«Сначала надо дождаться официальной информации. Во всяком случае, мы эту тему обсуждали, когда комментировали, и пришли к мнению, что даже если и будет за это какое-то наказание, то оно скорее всего будет в виде устного предупреждения. Если это произойдёт, тот ничего другого точно не должно быть.
Ну это бред. Из-за палки что, будут какие-то проблемы, что ли? В пылу борьбы выскочила она, бывает. Все прекрасно понимали, что уже отрыв был больше минуты. Поэтому здесь, может быть, устно предупредят его. Скажут, что так нельзя и нужно быть внимательным. Во всяком случае, я это так вижу», — сказал Легков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Айгуль Силкиной.
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