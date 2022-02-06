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Норвежский лыжник Крюгер сдал отрицательный тест на коронавирус. Он может приехать на ОИ

Норвежский лыжник Крюгер сдал отрицательный тест на коронавирус. Он может приехать на ОИ
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Норвежский лыжник Симен Хегстад Крюгер сдал отрицательный тест на коронавирус. Об этом сообщает VG со ссылкой на тренера норвежской команды Эйрика Мюра Носсума.

Крюгер может выступить в гонках на Олимпийских играх в Пекине (Китай), если сдаст ещё четыре отрицательных теста на коронавирус в течение пяти дней.

11 февраля в рамках Олимпиады в Пекине состоится мужская индивидуальная гонка на 15 км, 13 февраля пройдёт мужская эстафета, марафон на 50 км стартует 19 февраля.

Напомним, сегодня, 6 февраля, российский лыжник Александр Большунов завоевал золотую медаль в скиатлоне на Олимпийских играх в Пекине (Китай).

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