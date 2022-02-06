Норвежский лыжник Крюгер сдал отрицательный тест на коронавирус. Он может приехать на ОИ

Норвежский лыжник Симен Хегстад Крюгер сдал отрицательный тест на коронавирус. Об этом сообщает VG со ссылкой на тренера норвежской команды Эйрика Мюра Носсума.
Крюгер может выступить в гонках на Олимпийских играх в Пекине (Китай), если сдаст ещё четыре отрицательных теста на коронавирус в течение пяти дней.
11 февраля в рамках Олимпиады в Пекине состоится мужская индивидуальная гонка на 15 км, 13 февраля пройдёт мужская эстафета, марафон на 50 км стартует 19 февраля.
Напомним, сегодня, 6 февраля, российский лыжник Александр Большунов завоевал золотую медаль в скиатлоне на Олимпийских играх в Пекине (Китай).
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- 6 февраля 2022
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