Анастасия Смирнова: когда финишировала, ничего не видела, кроме экрана

Российская фристайлистка Анастасия Смирнова, завоевавшая бронзовую медаль в могуле на Олимпийских играх в Пекине, рассказала о своих ощущениях после выступлений и планах на ближайшее будущее.

«Я смотрела все спуски. Уважаю соперников. Когда мы едем, то не слышим, как сильно поддерживают нас, ведь у нас там впереди бугры и трамплины. Когда я финишировала, ничего не видела, кроме экрана — сколько мне баллов поставят и какое место займу на данный момент. Я сегодня улетаю с мыслями о своём городе и близких, ведь до Пекина мы тренировались месяц вне дома с другим тренером, поэтому хочу поскорее увидеть своих близких. Планы на ближайшее время – приехать, отдохнуть один день и снова погрузиться в работу, чтобы не терять форму», — сказала Смирнова в эфире «Матч ТВ».

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