Шведская горнолыжница Сара Хектор выиграла золото Олимпиады-2022 в гигантском слаломе

Шведская горнолыжница Сара Хектор завоевала золото зимних Олимпийских игр в Пекине (Китай) в гигантском слаломе. Серебряным призёром стала итальянка Федерика Бриньоне. Бронза досталась представительнице Швейцарии Ларе Гут-Бехрами.
Горнолыжный спорт. Олимпийские игры. Пекин, Китай
Женщины. Гигантский слалом
1. Сара Хектор (Швеция) — 1.55,69.
2. Федерика Бриньоне (Италия) +0,28.
3. Лара Гут-Бехрами (Швейцария) +0,72...
25. Екатерина Ткаченко (Россия) +6,72...
27. Юлия Плешкова (Россия) +7,63...
32. Полина Мельникова (Россия) +11,51.
Двукратная олимпийская чемпионка, американка Микаэла Шиффрин не финишировала в первой попытке.
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