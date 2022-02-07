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Шведская горнолыжница Сара Хектор выиграла золото Олимпиады-2022 в гигантском слаломе

Шведская горнолыжница Сара Хектор выиграла золото Олимпиады-2022 в гигантском слаломе
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Шведская горнолыжница Сара Хектор завоевала золото зимних Олимпийских игр в Пекине (Китай) в гигантском слаломе. Серебряным призёром стала итальянка Федерика Бриньоне. Бронза досталась представительнице Швейцарии Ларе Гут-Бехрами.

Горнолыжный спорт. Олимпийские игры. Пекин, Китай
Женщины. Гигантский слалом
1. Сара Хектор (Швеция) — 1.55,69.
2. Федерика Бриньоне (Италия) +0,28.
3. Лара Гут-Бехрами (Швейцария) +0,72...
25. Екатерина Ткаченко (Россия) +6,72...
27. Юлия Плешкова (Россия) +7,63...
32. Полина Мельникова (Россия) +11,51.

Двукратная олимпийская чемпионка, американка Микаэла Шиффрин не финишировала в первой попытке.

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Олимпиада 2022. Горнолыжный спорт
Женщины. Гигантский слалом. 2-я попытка
07 февраля 2022, понедельник. 09:45 МСК
Окончено
1
Сара Хектор
Швеция
1:55.69
2
Федерика Бриньоне
Италия
+0.28
3
Лара Гут-Бехрами
Швейцария
+0.72
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