«Это не норвежец решает». Крянин — о словах, что Большунова не должно быть на Олимпиаде

Вице-президент Федерации лыжных гонок России Сергей Крянин отреагировал на статью норвежского журналиста Яна Петтера Сальтведта о российских олимпийцах. Автор заметки заявил, что Александр Большунов и другие российские спортсмены не должны принимать участие в Олимпиаде в Пекине.

«Вопросов, кто должен участвовать в Олимпийских играх, а кто — нет, не возникает. Почему норвежские специалисты об этом говорят? Решают на других уровнях. Допускать, не допускать, применять какие-то санкции — это не должен решать норвежский специалист. Принято решение, мы спокойно выступаем без своего флага и гимна, хотя с этим не согласны. Главное, чтобы у спортсмена была возможность реализоваться, так как век спортсмена очень короткий.



Виновные уже понесли наказание. Почему от этого должны страдать чистые спортсмены и слушать эти высказывания — не понимаю», — сказал Крянин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ариной Лавровой.

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