Тренер сборной Норвегии по лыжным гонкам ответил на критику Нортуга

Тренер сборной по лыжным гонкам Эйрик Мюр Носсум ответил на критику бывшего спортсмена Петтера Норгута.
«Не думаю, что найдётся много людей, у которых за плечами больше высотных дней, чем у Холунда. Ханс целый месяц находится на высоте. И я не думаю, что мы могли проводить подготовку как-то иначе, за исключением последней части, когда от нас ничего не зависело. Но я не использую это как оправдание», — цитирует Эйрика Мюра Носсума TV2.
Вчера, 6 февраля, российских лыжник Александр Большунов стал победителем скиатлона на Олимпиаде в Пекине. Российский спортсмен более чем на минуту опередил ближайшего преследователя. Второе место занял ещё один россиянин, Денис Спицов, третьим стал финн Ийво Нисканен.
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