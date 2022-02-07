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Тренер сборной Норвегии по лыжным гонкам ответил на критику Нортуга

Тренер сборной Норвегии по лыжным гонкам ответил на критику Нортуга
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Тренер сборной по лыжным гонкам Эйрик Мюр Носсум ответил на критику бывшего спортсмена Петтера Норгута.

«Не думаю, что найдётся много людей, у которых за плечами больше высотных дней, чем у Холунда. Ханс целый месяц находится на высоте. И я не думаю, что мы могли проводить подготовку как-то иначе, за исключением последней части, когда от нас ничего не зависело. Но я не использую это как оправдание», — цитирует Эйрика Мюра Носсума TV2.

Вчера, 6 февраля, российских лыжник Александр Большунов стал победителем скиатлона на Олимпиаде в Пекине. Российский спортсмен более чем на минуту опередил ближайшего преследователя. Второе место занял ещё один россиянин, Денис Спицов, третьим стал финн Ийво Нисканен.

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