Россия — 3-я перед финальным раундом командного турнира летающих лыжников, Германия выбыла
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Сборной Германии не засчитали прыжок в рамках смешанного командного турнира летающих лыжников на зимних Олимпийских играх в Пекине. Наказание за нарушение правил экипировки получила Катарина Альтхаус.
В результате в финальный раунд сборная Германии не попала. В топ-8 вошли: Словения, Норвегия, Россия, Канада, Польша, Австрия, Чехия и Япония.
Японии и Австрии ранее не засчитали по прыжку за нарушение правил экипировки, но затем результаты были изменены.
За сборную России выступают Ирма Махиня, Данил Садреев, Ирина Аввакумова и Евгений Климов. Финальный раунд ориентировочно начнётся в 15:51 мск.
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