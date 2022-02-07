Россия — 3-я перед финальным раундом командного турнира летающих лыжников, Германия выбыла

Сборной Германии не засчитали прыжок в рамках смешанного командного турнира летающих лыжников на зимних Олимпийских играх в Пекине. Наказание за нарушение правил экипировки получила Катарина Альтхаус.



В результате в финальный раунд сборная Германии не попала. В топ-8 вошли: Словения, Норвегия, Россия, Канада, Польша, Австрия, Чехия и Япония.



Японии и Австрии ранее не засчитали по прыжку за нарушение правил экипировки, но затем результаты были изменены.



За сборную России выступают Ирма Махиня, Данил Садреев, Ирина Аввакумова и Евгений Климов. Финальный раунд ориентировочно начнётся в 15:51 мск.

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