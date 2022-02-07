Матч-центр Новости Видео Герои сборной на ОИ-22 Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров За Красную машину! Футбольный менеджер
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Лыжи Новости

Россия завоевала серебро Олимпиады в командном турнире по прыжкам на лыжах с трамплина

Россия завоевала серебро Олимпиады в командном турнире по прыжкам на лыжах с трамплина
Комментарии

Сборная России в составе Ирмы Махини, Данила Садреева, Ирины Аввакумовой и Евгения Климова завоевала серебро в смешанных командных соревнованиях по прыжкам на лыжах с трамплина в рамках зимних Олимпийских игр в Пекине (Китай). Золото выиграла команда Словении. Бронза досталась сборной Канады.

Прыжки на лыжах с трамплина. Олимпийские игры. Пекин. Смешанный командный турнир:

  1. Словения (Ника Крижнар, Тими Зайц, Урша Богатай, Петер Превц) — 1001,5.
  2. Россия (Ирма Махиня, Данил Садреев, Ирина Аввакумова, Евгений Климов) — 890,3.
  3. Канада (Александрия Лутит, Мэттью Соукап, Эбигейл Стрейт, Маккенз Бойд-Клаус) — 844,6.

Четыре сборные были дисквалифицированы из-за правил экипировки.

Евгений Климов, прыжки с трамплина — Герои сборной России на Олимпиаде-2022 Евгений Климов, прыжки с трамплина — Герои сборной России на Олимпиаде-2022
Ирина Аввакумова, прыжки с трамплина — Герои сборной России на Олимпиаде-2022 Ирина Аввакумова, прыжки с трамплина — Герои сборной России на Олимпиаде-2022
Данил Садреев, прыжки с трамплина — Герои сборной России на Олимпиаде-2022 Данил Садреев, прыжки с трамплина — Герои сборной России на Олимпиаде-2022
Ирма Махиня, прыжки с трамплина — Герои сборной России на Олимпиаде-2022 Ирма Махиня, прыжки с трамплина — Герои сборной России на Олимпиаде-2022

Самое важное об Олимпиаде в Пекине в телеграм-канале «Чемпионата»! Подписывайся

Олимпиада 2022. Прыжки с трамплина
Командные соревнования. Финал
07 февраля 2022, понедельник. 15:51 МСК
Окончено
1
Словения
1001.5
2
Россия
890.3
3
Канада
844.6
Комментарии
Новости. Лыжи
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022