Россия завоевала серебро Олимпиады в командном турнире по прыжкам на лыжах с трамплина
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Сборная России в составе Ирмы Махини, Данила Садреева, Ирины Аввакумовой и Евгения Климова завоевала серебро в смешанных командных соревнованиях по прыжкам на лыжах с трамплина в рамках зимних Олимпийских игр в Пекине (Китай). Золото выиграла команда Словении. Бронза досталась сборной Канады.
Прыжки на лыжах с трамплина. Олимпийские игры. Пекин. Смешанный командный турнир:
- Словения (Ника Крижнар, Тими Зайц, Урша Богатай, Петер Превц) — 1001,5.
- Россия (Ирма Махиня, Данил Садреев, Ирина Аввакумова, Евгений Климов) — 890,3.
- Канада (Александрия Лутит, Мэттью Соукап, Эбигейл Стрейт, Маккенз Бойд-Клаус) — 844,6.
Четыре сборные были дисквалифицированы из-за правил экипировки.
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