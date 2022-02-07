Россия — 2-я перед последним раундом прыжков в командном турнире летающих лыжников на ОИ

Сборная России в составе Ирмы Махини, Данила Садреева, Ирины Аввакумовой и Евгения Климова занимает второе место в смешанном командном турнире летающих лыжников перед последним раундом прыжков на Олимпийских играх в Пекине.
Ранее сборной Норвегии не засчитали прыжок в финальном раунде. Нарушение правил экипировки допустила Анна Одине Стрём.
Аналогичные нарушения в первом раунде допустили Япония, Австрия и Германия. Немцы в итоге не вышли в финальный раунд.
Церемония открытия Олимпийских игр в Пекине состоялась 4 февраля. Всего будут разыграны 109 комплектов медалей в 15 видах спорта. Игры-2022 завершатся 20 февраля.
Герои сборной России: спецпроект о наших на Олимпиаде-2022
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- 7 февраля 2022
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