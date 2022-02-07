Россия — 2-я перед последним раундом прыжков в командном турнире летающих лыжников на ОИ

Сборная России в составе Ирмы Махини, Данила Садреева, Ирины Аввакумовой и Евгения Климова занимает второе место в смешанном командном турнире летающих лыжников перед последним раундом прыжков на Олимпийских играх в Пекине.

Ранее сборной Норвегии не засчитали прыжок в финальном раунде. Нарушение правил экипировки допустила Анна Одине Стрём.



Аналогичные нарушения в первом раунде допустили Япония, Австрия и Германия. Немцы в итоге не вышли в финальный раунд.

Церемония открытия Олимпийских игр в Пекине состоялась 4 февраля. Всего будут разыграны 109 комплектов медалей в 15 видах спорта. Игры-2022 завершатся 20 февраля.

Герои сборной России: спецпроект о наших на Олимпиаде-2022

Самое важное об Олимпиаде в Пекине в телеграм-канале «Чемпионата»! Подписывайся.