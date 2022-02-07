В Федерации по прыжкам с трамплина прокомментировали серебро в командном турнире

Вице-президент Федерации прыжков с трамплина и лыжного двоеборья России Владимир Славский прокомментировал выступления российских спортсменов на Олимпиаде в Пекине.
«Действительно исторический результат. Но здесь есть закономерности. Этот вид впервые включили в программу Олимпийских игр. Полгода назад на президиуме обсуждали вопрос, что реальный шанс на медаль есть в команде. А персонально — может быть всё. Отсюда и наметили, что делать», — сказал Славский в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ариной Лавровой.
Напомним, сборная России в составе Ирмы Махини, Данила Садреева, Ирины Аввакумовой и Евгения Климова завоевала серебро в смешанных командных соревнованиях по прыжкам на лыжах с трамплина в рамках зимних Олимпийских игр. Это первая медаль России в прыжках на лыжах с трамплина.
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- 7 февраля 2022
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