В Федерации прыжков с трамплина рассказали, что помогло завоевать первую медаль за 54 года

Вице-президент Федерации прыжков с трамплина и лыжного двоеборья России Владимир Славский рассказал, что помогло завоевать первую олимпийскую награду в этом виде спорта за 54 года.
«В команде всегда важно, чтобы четыре человека выступили ровно, чтобы не случилось ЧП. Выступить ровно у нас получилось, ребята выступили в свою силу, по максимуму. А что касается ЧП, на Кубках мира нас постоянно дисквалифицировали за комбинезоны. Поэтому мы обратили на это внимание и специально послали с командой человека, который занимается только комбинезонами.
Это редкий случай, такого мы никогда не делали. Мы поняли ошибку, на Олимпийские игры послали человека, который два года в команде занимается комбинезонами. Главный тренер Плехов предложил этот вариант, президиум его поддержал. За пределами были разговоры: зачем, почему, но профессионально мы подошли очень правильно.
Мы провели мастер-класс в ноябре по этому вопросу с командой, представителем FIS, который нас проверил. Это подготовительная работа, а что касается спортсменов, то они подошли в великолепной форме. Выделились Климов и Садреев, а девчонки поддержали», — сказал Славский в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ариной Лавровой.
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- 7 февраля 2022
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