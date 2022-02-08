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Двукратный олимпийский чемпион Петтер Нортуг попробовал себя в фигурном катании

Двукратный олимпийский чемпион Петтер Нортуг попробовал себя в фигурном катании
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Двукратный олимпийский чемпион по лыжным гонкам, 13-кратный чемпион мира, норвежец Петтер Нортуг попробовал свои силы в фигурном катании. Легендарный лыжник был приглашён в клуб фигурного катания Осло.

36-летний Нортуг завершил карьеру в декабре 2018 года. В 2010 году на зимней Олимпиаде в Ванкувере он завоевал две золотые медали, а также одно серебро и одну бронзу. Также на счету норвежского спортсмена 13 золотых (рекорд среди мужчин) и три серебряные медали чемпионатов мира и две победы в общем зачёте Кубка мира (2010, 2013).

В данный момент Нортуг работает экспертом на норвежском телевидении, а также участвует в гонках серии Visma Ski Classics среди любителей, так как у него нет действующего кода FIS.

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