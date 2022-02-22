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Российские лыжницы не взяли медалей в масс-старте на ЧМ среди юниоров, победила немка

Российские лыжницы не взяли медалей в масс-старте на ЧМ среди юниоров, победила немка
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Российская лыжница Елизавета Бекишева финишировала на седьмом месте в гонке с массовым стартом на 15 км коньковым ходом на чемпионате мира среди юниоров, который проходит в Лигне (Норвегия). Это лучший результат среди россиянок. Бекишева лидировала на 13-километровой отсечке, однако её итоговое отставание превысило 20 секунд.

Золото завоевала немка Хелен Хофманн, второе место заняла шведка Лиза Эрикссон, на третьей строчке расположилась Тува Анин Брусвен-Йенсен из Норвегии.

Евгения Крупицкая стала восьмой, Анна Кожинова — девятой, Елизавета Еремеева — 14-й.

ЧМ-2022 среди юниоров. Женщины. Масс-старт (15 км коньковым ходом)
1. Хелен Хофманн (Германия) — 39.23,1
2. Лиза Эрикссон (Швеция) +2,6
3. Тува Анин Брусвен-Йенсен (Норвегия) +8,2...
7. Елизавета Бекишева (Россия) +22,2
8. Евгения Крупицкая (Россия) +24,9
9. Анна Кожинова (Россия) +27,0...
14. Елизавета Еремеева (Россия) +1.28,5.

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