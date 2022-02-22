Вероника Степанова: золото Олимпиады — титул, о котором я уже забыла

21-летняя российская лыжница Вероника Степанова рассказала шведскому изданию, что мотивировало её принять участие в чемпионате мира среди юниоров и молодёжи до 23 лет, который стартовал в норвежском Линге.

«Мне необходимо соревноваться и мне нравится соревноваться. Олимпийское золото для меня просто титул, титул, о котором я уже забыла. Я должна думать о том, как и что я могу выиграть в будущем», — приводит слова Степановой SVT.

На прошедших Олимпийских играх – 2022 в Пекине (Китай), будучи финишёром, Степанова в составе сборной России завоевала золотую медаль в эстафете. Вместе с Вероникой Россию представили Юлия Ступак, Наталья Непряева и Татьяна Сорина. Степанова стала самой молодой олимпийской чемпионкой в истории лыжных гонок.