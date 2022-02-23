София Надыршина: до последнего не знала, буду выступать на Олимпиаде или нет

Российская сноубордистка София Надыршина прокомментировала своё выступление на Олимпийских играх – 2022 в Пекине (Китай). В параллельном гигантском слаломе Надыршина выбыла на стадии 1/8 финала.

«Я заболела 29 января, а первый наш старт в Пекине был намечен на восьмое февраля. В Олимпийскую деревню прилетела в девять часов утра за день до соревнований. Тесты на ковид у нас брали каждые 3-4 часа, и всё это время они у меня были положительные, я до последнего не знала, буду выступать или нет. Меня даже отговаривали ехать, но я не могла вот так просто отказаться от своего места в сборной, потому что знала, что могу хорошо выступить. В Китае меня посадили на карантин в отдельный корпус, и тренироваться я могла только в своей маленькой комнате. В итоге сдала ещё один тест непосредственно перед стартом, и он оказался отрицательным.

Такой сложный склон просто необходимо было почувствовать, проехаться по трассе хотя бы раз до официальных стартов, но у меня не было такой возможности. Поэтому родилась какая-то неуверенность, кроме того, сказался недостаток физической готовности, в России перед вылетом в Пекин я также не тренировалась. Конечно, я делала физические упражнения в помещении, но этого оказалось слишком мало. Но всё равно я довольна, что вообще выступила на Олимпиаде. Хорошо прошла квалификацию и заняла 10-е место, самое высокое в женской команде по сноуборду», — приводит слова Надыршиной «Комсомольская правда – Сахалин».