Норвежский лыжник Холунд выразил надежду, что у Тюмени отберут финал Кубка мира

Трёхкратный чемпион мира по лыжным гонкам, двукратный призёр Олимпийских игр, норвежец Ханс Кристер Холунд выразил надежду, что Тюмень лишится права проведения финала Кубка мира. Финальный этап сезона-2021/2022 Кубка мира по лыжным гонкам запланирован на период с 18 по 20 марта.
«Было бы неправильно устраивать лыжные гонки в стране, которая готовится к войне. Надеюсь, FIS удастся перенести гоночный уик-энд, а не просто отменить», — приводит слова Холунда VG.
Напомним, на этапе КМ в Тюмени в программе соревнований запланированы мужские и женские спринты, масс-старты и гонки преследования.
Ранее гоночный директор Международной федерации лыжного спорта (FIS) Пьер Миньере объяснил, зачем FIS попросила Эстерсунд быть готовым к проведению финала Кубка мира по лыжным гонкам.
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