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Звёздная летающая лыжница Альтхаус заразилась коронавирусом

Звёздная летающая лыжница Альтхаус заразилась коронавирусом
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За два дня до старта этапа Кубка мира по прыжкам с трамплина в Хинценбахе (Австрия) стало известно, что серебряный призёр Олимпийских игр – 2022 немецкая спортсменка Катарина Альтхаус сдала тест на коронавирус, результат которого оказался положительным, сообщает Skispringen. Заболевание у Альтхаус проходит бессимптомно, поэтому уже 2 марта она надеется стартовать на Raw Air в Лиллехаммере (Норвегия).

Вынужденный пропуск этапа Кубка мира может сказаться на результатах Альтхаус в общем зачёте. Пока Катарина с 698 баллами идёт на втором месте, уступая только Марите Крамер из Австрии (870 баллов).

Также этап в Хинценбахе пропустит ещё одна немецкая участница зимней Олимпиады в Пекине Паулина Хеслер, которая испытывает проблемы со спиной.

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