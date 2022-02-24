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Президент норвежской федерации обратился в FIS и призвал отобрать у Тюмени финал КМ

Президент норвежской федерации обратился в FIS и призвал отобрать у Тюмени финал КМ
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Президент Норвежской лыжной федерации Эрик Рёсте отправил электронное письмо главе Международной федерации лыжного спорта (FIS) Йохану Элиашу и генеральному секретарю Мишелю Виону с призывом отобрать у Тюмени право проведения финального этапа Кубка мира по лыжным гонкам в сезоне-2021/2022. Проведение этапа запланировано на март.

«Лично я считаю совершенно неправильным проведение Кубка мира в стране, которая прямо сейчас несёт большие разрушения и страдания европейской стране. Это нечто большее, чем спорт. В таких случаях спорт не может быть нейтральным», — приводит слова Рёсте VG.

Напомним, на этапе Кубка мира в Тюмени в программе соревнований запланированы мужские и женские спринты, масс-старты и гонки преследования.

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Теги Лыжи Кубок мира FIS •••

Заглавное фото: Stanko Gruden/Getty Images

Источник: VG

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