Президент норвежской федерации обратился в FIS и призвал отобрать у Тюмени финал КМ
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Президент Норвежской лыжной федерации Эрик Рёсте отправил электронное письмо главе Международной федерации лыжного спорта (FIS) Йохану Элиашу и генеральному секретарю Мишелю Виону с призывом отобрать у Тюмени право проведения финального этапа Кубка мира по лыжным гонкам в сезоне-2021/2022. Проведение этапа запланировано на март.
«Лично я считаю совершенно неправильным проведение Кубка мира в стране, которая прямо сейчас несёт большие разрушения и страдания европейской стране. Это нечто большее, чем спорт. В таких случаях спорт не может быть нейтральным», — приводит слова Рёсте VG.
Напомним, на этапе Кубка мира в Тюмени в программе соревнований запланированы мужские и женские спринты, масс-старты и гонки преследования.
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