Парфёнов выиграл спринт на финале Кубка России по лыжным гонкам, Вокуев стал вторым

Лыжники Андрей Парфёнов и Анастасия Доценко стали победителями спринтерских гонок на проходящем в Тюмени финальном этапе Кубка России. Отметим, что двукратный чемпион России, чемпион мира среди юниоров Ермил Вокуев занял в мужской гонке вторую позицию.

Кубок России по лыжным гонкам.

Тюмень. 24 февраля 2022 года.

Мужчины. Спринт

1. Андрей Парфёнов(Тюменская область)

2. Ермил Вокуев(Коми)

3. Антон Тимашов(Татарстан)

4. Федор Назаров(Москва)

5. Алексей Виценко(Коми)

6. Андрей Краснов(Санкт-Петербург).

Кубок России по лыжным гонкам.

Тюмень. 24 февраля 2022 года.

Женщины. Спринт

1. Анастасия Доценко(Татарстан)

2. Диана Соболева(Санкт-Петербург)

3. Алиса Жамбалова(Бурятия)

4. Алеся Рушенцева(Свердловская область)

5. Ольга Царёва(Коми)

6. Полина Лобастова(Татарстан).

Финал Кубка России проходит в Тюмени с 23 по 27 февраля 2022 года.