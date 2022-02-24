Ийво Нисканен надеется, что политика не отразится на отношении к российским лыжникам

Финский лыжник Ийво Нисканен уверен, что финал Кубка мира по лыжным гонкам не будет проведён в Тюмени 18-20 марта.
Шведские лыжники, а также лидеры сборной Норвегии Терезе Йохауг и Йоханнес Клебо уже заявили, что не будут выступать в России. Однако Нисканен обеспокоен, чтобы политическая ситуация не отразилась на российских лыжниках.
«Легко сложить 1+1: если идёт война, то соревнований не будет. Не думаю, что финал Кубка мира пройдёт в Тюмени. Я не следил за возможными вариантами переноса в последние несколько дней, так что не могу об этом сказать.
Надеюсь, что всё это не отразится на спортсменах, что политика и спорт не смешаются таким образом. Подобные решения принимались совсем не в сборной России по лыжным гонкам», — приводит слова Нисканена Ilta-Sanomat.
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