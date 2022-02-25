Евгений Климов стал 14-м на этапе Кубка мира по прыжкам на лыжах с трамплина в Лахти

Россиянин Евгений Климов занял 14-е место в соревнованиях по прыжкам на лыжах с трамплина на этапе Кубка мира в Лахти (Финляндия). С прыжком на 119,5 метров Климов был пятым после первой попытки, но во второй попытке Климов улетел только на 115,5 метра, существенно ухудшив свои позиции.

Победу с прыжками на 124,5 и 131 метр одержал австриец Штефан Крафт. Вторым стал норвежец Хальвор Эгнер Гранеруд, третьим – поляк Пётр Жила.

Ещё один россиянин Михаил Назаров завершил соревнования на 28-й позиции.

Прыжки на лыжах с трамплина. Этап Кубка мира. Лахти, Финляндия

Мужчины. HS 130

1. Штефан Крафт (Австрия) – 283,1.

2. Хальвор Эгнер Гранеруд (Норвегия) – 268,2.

3. Пётр Жила (Польша) – 268,0…

14. Евгений Климов (Россия) – 251,1…

28. Михаил Назаров (Россия) – 222,1.