Жители Финляндии провоцируют российских лыжников под окнами отеля на этапе КМ в Лахти

Жители Финляндии провоцируют членов сборной России по лыжным гонкам, проезжая под окнами отеля в Лахти, нажимая на гудок и показывая плакаты из окон автомобилей. Об этом сообщил известный спортивный комментатор Дмитрий Губерниев у себя в телеграм-канале.
«А это провокация финнов против сборной России по лыжам! Видео парни прислали Саше Легкову!» — написал Губерниев.
Отметим, что описывает происходящее на видео российский лыжник Глеб Ретивых.
Напомним, сегодня, 26 февраля, стартуют спринтерские гонки свободным стилем на этапе Кубка мира в Лахти (Финляндия).
В 13:55 стартует квалификационная гонка у мужчин. От сборной России в заезде примут участие 6 лыжников, в том числе и Глеб Ретивых.
Ранее появилась информация о том, что российских лыжников могут отстранить от этапа Кубка мира в норвежском Хольменколлене.
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