В сборной России отреагировали на решение FIS о запрете использования гимна и флага

Тренер сборной России по лыжным гонкам Юрий Бородавко отреагировал на решение Международной федерации (FIS) о запрете использования гимна и флага России на интернациональных соревнованиях.
«Давайте не будем задавать провокационных вопросов. Это уже данность. Нет смысла комментировать. Нагнетание обстановки никому неинтересно, и так все на взводе», — сказал Бородавко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ариной Лавровой.
Напомним, FIS в соответствии с рекомендациями Международного олимпийского комитета (МОК) запретила российским спортсменами выступать на международных соревнованиях под национальным флагом и с использованием гимна страны.
25 февраля FIS отменила все этапы Кубка мира по лыжным гонкам, фристайлу и прыжкам на лыжах с трамплина, которые должны были пройти в России до окончания сезона.
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