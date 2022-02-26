Наталья Непряева: не скажу, что мы перенастроились и перезагрузились после Олимпиады

Олимпийская чемпионка в эстафете российская лыжница Наталья Непряева ответила, успела ли отдохнуть после выступления на Олимпийских играх – 2022 в Пекине (Китай).

«Небольшой отдых был. Мы были два дня дома. Но не скажу, что мы перенастроились и перезагрузились. Всё равно сильно ощущается усталость, и пока не могу сказать, что хорошо себя чувствую на тренировках, отдохнувшей и готовой к ближайшим гонкам. Но надеюсь подвестись», — сказала Непряева в эфире «Матч ТВ».

Сегодня в Лахти (Финляндия) стартовал восьмой этап Кубка мира по лыжным гонкам. Его открыли спринтерские гонки свободным стилем.

Отметим, что Непряева является текущим лидером общего зачёта Кубка мира, в её активе 843 очка. У её ближайшей преследовательницы шведки Эббы Андерссон — 648 баллов.