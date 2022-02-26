«Один побыл — тоже ничего». Терентьев не смог приехать домой после Олимпиады

Двукратный бронзовый призёр Олимпиады в Пекине, российский лыжник Александр Терентьев рассказал, что провёл время после Игр-2022 в одиночестве, готовясь к этапам Кубка мира.

«Если домой ехать, там очень мало рейсов. Один побыл — тоже ничего. Ну это обычная наша жизнь, спортсменов. Мы так каждый год соревнуемся.

Скрашивает ли настроение олимпийская медаль на тумбочке? А я её убрал далеко, чтобы не видеть. Уже забыл про все соревнования, сейчас готовимся дальше и дальше боремся», — сказал Терентьев в эфире «Матч ТВ».

Напомним, Терентьев завоевал на Олимпийских играх в Пекине (Китай) две бронзовых награды: одну в личном спринте, вторую — в командном спринте вместе с Александром Большуновым.

Сегодня, 26 февраля, Терентьев примет участие в квалификации спринта на этапе Кубка мира по лыжным гонкам в финском Лахти.