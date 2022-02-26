Алексей Червоткин: с октября прошлого года не видел ни родителей, ни девушку

Олимпийский чемпион в эстафете, российский лыжник Алексей Червоткин рассказал, что последний раз общался с семьёй осенью 2021 года.

«С октября прошлого года не видел ни родителей, ни девушку. Вернее, девушка сейчас приезжала, но всё равно побыли полтора дня и она уехала. То есть где-то психологически было бы разгрузиться, наверное...» — сказал Червоткин в эфире «Матч ТВ».

Напомним, на завершившейся зимней Олимпиаде в Пекине (Китай) Червоткин стал чемпионом Игр в эстафете. Он стартовал на первом этапе и обеспечил своим партнёрам по сборной России отрыв от ближайших преследователей.

Сегодня, 26 февраля, стартуют спринтерские гонки у женщин и мужчин свободным стилем на этапе Кубка мира в Лахти (Финляндия).