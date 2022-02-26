Определились соперники российских лыжников в четвертьфинале спринта на этапе КМ в Лахти

Определились соперники российских лыжников в четвертьфинальной стадии спринта свободным стилем на восьмом этапе Кубка мира в Лахти (Финляндия).

I забег

Лука Шанава (Франция)

Йоханнес Клебо (Норвегия)

Сергей Ардашев (Россия)

Юхан Хегстрём (Швеция)

Роман Шаад (Швейцария)

Густав Эрикссон (Швеция)

II забег

Ховард Солос Тёугбёль (Норвегия)

Джеймс Клагнет (Великобритания)

Федерико Пеллегрино (Италия)

Эрик Вальнес (Норвегия)

Александр Терентьев (Россия)

Йони Мяки (Финляндия)

III забег

Глеб Ретивых (Россия)

Эвен Нортуг (Норвегия)

Пол Голберг (Норвегия)

Рено Же (Франция)

Эндрю Янг (Великобритания)

Грэм Ритчи (Канада)

IV забег

Ришар Жуве (Франция)

Александр Большунов (Россия)

Синдре Бьёрнестад Скар (Норвегия)

Лаури Вуоринен (Финляндия)

Михал Новак (Чехия)

Маркус Грате (Швеция).