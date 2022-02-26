Непряева рассказала, почему всегда выбирает первые четвертьфиналы спринтов на этапах КМ

Олимпийская чемпионка, российская лыжница Наталья Непряева рассказала, почему решила выбрать первый четвертьфинал в спринте на восьмом этапе Кубка мира в финском Лахти. Также Наталья высказалась о ситуации в общем зачёте Кубка мира среди женщин.
«Почему первый четвертьфинал? Я всегда стараюсь идти по первой сетке, если брать полуфинал. Не знаю, сегодня самочувствие было достаточно неплохое, с первых полуфиналов больше шанс пройти лаки-лузером.
Слежу ли за соперницами по Кубку мира? Андерссон сегодня не стартует — должна от неё оторваться? Конечно, слежу, потому что это очень важно – слежу и анализирую. Хотелось бы оторваться от Андерссон. Посмотрим, Эбба очень сильна в дистанции – надеюсь, я смогу с ней там побороться. Но у меня тоже есть преимущества: спринты, в которых нужно делать больше отрыв, что я и буду стараться делать», — сказала Непряева в эфире «Матч ТВ».
Напомним, в 1/4 финала от России пробились Наталья Непряева (3) и Татьяна Сорина (18). Их заезды стартуют с 15:30 мск.
Остальные россиянки: Анастасия Рыгалина, Екатерина Смирнова, Юлия Ступак, Ольга Кучерук и Христина Мацокина, не смогли преодолеть пролог.
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