Непряева рассказала, почему всегда выбирает первые четвертьфиналы спринтов на этапах КМ

Олимпийская чемпионка, российская лыжница Наталья Непряева рассказала, почему решила выбрать первый четвертьфинал в спринте на восьмом этапе Кубка мира в финском Лахти. Также Наталья высказалась о ситуации в общем зачёте Кубка мира среди женщин.

«Почему первый четвертьфинал? Я всегда стараюсь идти по первой сетке, если брать полуфинал. Не знаю, сегодня самочувствие было достаточно неплохое, с первых полуфиналов больше шанс пройти лаки-лузером.

Слежу ли за соперницами по Кубку мира? Андерссон сегодня не стартует — должна от неё оторваться? Конечно, слежу, потому что это очень важно – слежу и анализирую. Хотелось бы оторваться от Андерссон. Посмотрим, Эбба очень сильна в дистанции – надеюсь, я смогу с ней там побороться. Но у меня тоже есть преимущества: спринты, в которых нужно делать больше отрыв, что я и буду стараться делать», — сказала Непряева в эфире «Матч ТВ».

Напомним, в 1/4 финала от России пробились Наталья Непряева (3) и Татьяна Сорина (18). Их заезды стартуют с 15:30 мск.

Остальные россиянки: Анастасия Рыгалина, Екатерина Смирнова, Юлия Ступак, Ольга Кучерук и Христина Мацокина, не смогли преодолеть пролог.