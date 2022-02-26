Непряева пробилась в полуфинал лыжного спринта на этапе Кубка мира в Лахти. Сорина — нет

В Лахти (Финляндия) на восьмом этапе Кубка мира по лыжным гонкам завершились первые четвертьфинальные спринтерские забеги свободным стилем у женщин.

В полуфинал в этом виде программы среди россиянок прошла Наталья Непряева. Она стала второй в своём заезде, уступив лишь шведке Йонне Сундлинг и обойдя Моу Ольссон (Швеция), Софи Крель (Германия), Терезу Беранову (Чехия) и Хэйли Свирбул (США).

Вторая россиянка, прошедшая квалификацию, Татьяна Сорина заняла третью позицию в своём четвертьфинале и не попала в число лаки-лузеров по времени. Таким образом, Сорина завершила выступления в спринте.

Остальные россиянки: Анастасия Рыгалина, Екатерина Смирнова, Юлия Ступак, Ольга Кучерук и Христина Мацокина, не смогли преодолеть пролог.