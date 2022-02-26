Юлия Ступак: после Олимпиады пришлось привыкать к дому заново

Российская лыжница Юлия Ступак поделилась мнением о работе Федерации лыжных гонок России (ФЛГР), а также призналась, что после Олимпиады ещё привыкала к нахождению дома.



«Я общаюсь со многими спортсменами из разных видов спорта. Я знаю, как во многих видах спорта обстоят дела в федерациях. Это, конечно, не моё дело, но я наслышана. Могу сказать, что мы под надёжной защитой. Мы можем спать спокойно, у нас всегда всё будет хорошо.



Побыв дома с семьёй, ты понимаешь, что есть и другая жизнь. За всё это время ты настолько отключился от той жизни, что, признаюсь честно, пришлось привыкать заново. Ты настолько переключаешься, настолько замотивирован, отдаваясь каждый день на 100%. Я вспомнила, что делала каждый день на сборах, и поняла, что у меня вообще не было свободного времени. Вообще. Я после ужина работала с доктором Настей. Она меня восстанавливала, на аппаратуре лечила все мои болячки и травмы. На это уходило так много времени. Каждый день ты приходишь как на работу туда. Ты понимаешь, что два часа минимум ты будешь терпеть какую-то боль, которую в определённый момент надо пересилить. Эти пары часов дадут тебе прибавку в дальнейшем. Поэтому переключиться было очень сложно и хотя бы насладиться. Слава богу, получилось насладиться», — сказала Ступак в эфире «Матч ТВ».

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