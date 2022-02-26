FIS объявила, что окажет поддержку украинским спортсменам

Международная федерация лыжного спорта (FIS) заявила, что окажет поддержку всем украинским спортсменам, выступающим на соревнованиях под эгидой организации.

«В эти чрезвычайно трудные времена FIS полностью поддерживает украинских спортсменов и их команды. Безопасность и благополучие спортсменов всегда имеют первостепенное значение для FIS.

Сегодня мы проинформировали Федерацию лыжного спорта Украины о том, что FIS будет оказывать незамедлительную финансовую, организационную и техническую поддержку украинским спортсменам и их командам до тех пор, пока они не смогут безопасно вернуться домой.

Наши мысли с народом Украины, и мы надеемся, что этот конфликт немедленно прекратится», — говорится в заявлении на сайте FIS.