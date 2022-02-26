FIS объявила, что окажет поддержку украинским спортсменам
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Международная федерация лыжного спорта (FIS) заявила, что окажет поддержку всем украинским спортсменам, выступающим на соревнованиях под эгидой организации.
«В эти чрезвычайно трудные времена FIS полностью поддерживает украинских спортсменов и их команды. Безопасность и благополучие спортсменов всегда имеют первостепенное значение для FIS.
Сегодня мы проинформировали Федерацию лыжного спорта Украины о том, что FIS будет оказывать незамедлительную финансовую, организационную и техническую поддержку украинским спортсменам и их командам до тех пор, пока они не смогут безопасно вернуться домой.
Наши мысли с народом Украины, и мы надеемся, что этот конфликт немедленно прекратится», — говорится в заявлении на сайте FIS.
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