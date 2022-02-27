Алиса Жамбалова выиграла скиатлон в финале Кубка России по лыжным гонкам

Алиса Жамбалова стала победительницей скиатлона в рамках финала Кубка России, который проходит в Тюмени с 23 по 27 февраля. Второе место заняла Светлана Заборская, отставшая от победительницы на 0,7 секунды. Тройку призёров замкнула Алия Иксанова с отставанием в меньше 2 секунд от серебра.

Лыжные гонки. Финал Кубка России. Тюмень. Скиатлон, 15 км. Женщины

1. Алиса Жамбалова (Республика Бурятия) – 43.15,7

2. Светлана Заборская (Архангельская – Вологодская область) – отставание +0,7 секунды

3. Алия Иксанова (Республика Татарстан) +1,8

4. Марина Черноусова (Сахалинская область) +23,2

5. Анастасия Доценко (Республика Татарстан) +38,0

6. Лариса Рясина (Республика Татарстан) +38,6…

16. Ольга Царёва (Республика Коми) +1.53,9.