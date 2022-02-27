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Алиса Жамбалова выиграла скиатлон в финале Кубка России по лыжным гонкам

Алиса Жамбалова выиграла скиатлон в финале Кубка России по лыжным гонкам
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Алиса Жамбалова стала победительницей скиатлона в рамках финала Кубка России, который проходит в Тюмени с 23 по 27 февраля. Второе место заняла Светлана Заборская, отставшая от победительницы на 0,7 секунды. Тройку призёров замкнула Алия Иксанова с отставанием в меньше 2 секунд от серебра.

Лыжные гонки. Финал Кубка России. Тюмень. Скиатлон, 15 км. Женщины

1. Алиса Жамбалова (Республика Бурятия) – 43.15,7
2. Светлана Заборская (Архангельская – Вологодская область) – отставание +0,7 секунды
3. Алия Иксанова (Республика Татарстан) +1,8
4. Марина Черноусова (Сахалинская область) +23,2
5. Анастасия Доценко (Республика Татарстан) +38,0
6. Лариса Рясина (Республика Татарстан) +38,6…
16. Ольга Царёва (Республика Коми) +1.53,9.

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