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Тимашов выиграл скиатлон в финале Кубка России по лыжным гонкам, Белов стал четвёртым

Тимашов выиграл скиатлон в финале Кубка России по лыжным гонкам, Белов стал четвёртым
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Лыжник Антон Тимашов стал победителем скиатлона в рамках финала Кубка России, который проходит в Тюмени с 23 по 27 февраля. Вторым к финишу пришёл Алексей Шемякин. Тройку призёров замкнул Александр Гребенько.

Лыжные гонки. Финал Кубка России. Тюмень. Скиатлон, 30 км. Мужчины

1. Антон Тимашов (Республика Татарстан) – 1:16.19,8
2. Алексей Шемякин (Архангельская область) – отставание +1,4 секунды
3. Александр Гребенько (Мурманская область) +37,1
4. Евгений Белов (Тюменская область) +1.23,7...
7. Андрей Мельниченко (Красноярский край) +2.23,6
8. Ермил Вокуев (Республика Коми) +2.23,6

Отметим, что Андрей Ларьков гонку завершить не сумел.

Ранее у женщин скиатлон на 15 км выиграла представительница Бурятии Алиса Жамбалова.

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