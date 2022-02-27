«Вы там обалдели?» Корреспондент Романов заявил об ошибке в фотофинише Терентьева и Мяки

Корреспондент «Матч ТВ» Андрей Романов выложил «сториз» со скриншотом фотофиниша российского лыжника Александра Терентьева и финна Йони Мяки в мужском спринте на этапе Кубка мира в Лахти.

Журналист заявил, что Мяки ошибочно было присуждено третье место в одном из четвертьфинальных забегов.

«Сториз» доступна в «инстаграме» Андрея Романова в течение 24 часов.

«Господа хорошие, вы там обалдели? Саша в своём забеге был третьим, а вы поставили его на четвёртое место.

Красный ботинок — Саши Терентьева. Даже новичок в лыжах поймёт, что наш парень выиграл. 2 чёртовых сантиметра, но выиграл!» — написал Романов.

Отметим, что эту «сториз» репостнул к себе сам Александр Терентьев.

Вчера, 26 февраля, в Лахти завершился мужской спринт. Терентьев выбыл на стадии четвертьфиналов, не попав в число лаки-лузеров.