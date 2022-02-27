«Вы там обалдели?» Корреспондент Романов заявил об ошибке в фотофинише Терентьева и Мяки

Корреспондент «Матч ТВ» Андрей Романов выложил «сториз» со скриншотом фотофиниша российского лыжника Александра Терентьева и финна Йони Мяки в мужском спринте на этапе Кубка мира в Лахти.
Журналист заявил, что Мяки ошибочно было присуждено третье место в одном из четвертьфинальных забегов.
«Сториз» доступна в «инстаграме» Андрея Романова в течение 24 часов.
«Господа хорошие, вы там обалдели? Саша в своём забеге был третьим, а вы поставили его на четвёртое место.
Красный ботинок — Саши Терентьева. Даже новичок в лыжах поймёт, что наш парень выиграл. 2 чёртовых сантиметра, но выиграл!» — написал Романов.
Отметим, что эту «сториз» репостнул к себе сам Александр Терентьев.
Вчера, 26 февраля, в Лахти завершился мужской спринт. Терентьев выбыл на стадии четвертьфиналов, не попав в число лаки-лузеров.
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