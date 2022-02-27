Наталья Непряева ответила на критику из-за снятия с марафона на Олимпийских играх — 2022

Олимпийская чемпионка в эстафете российская лыжница Наталья Непряева рассказала, как относится к поступившей критике в её адрес из-за снятия с последней гонки на Олимпийских играх – 2022 в Пекине (Китай) – марафона на 30 км свободным стилем.

Напомним, на Олимпиаде-2022 Непряева, помимо золота в эстафете, завоевала серебро в скиатлоне и бронзу в командном спринте.

«Я не читаю оскорбительные комментарии. Мне кажется, это низко – опускаться до такого и отвечать на комментарии. По ходу Олимпиады вообще не думала о Кубке мира, но сейчас эти мысли вновь вернулись. Где нахожу мотивацию? Не знаю. Просто хочется взять то, что ты можешь взять. Это вроде вчера разговор был, но не знаю, было ли у нас», — сказала Непряева в эфире «Матч ТВ».