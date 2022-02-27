Якимушкин: всегда думаешь: «Будет у меня медаль — всё изменится, стану другим». Нет

Серебряный призёр Олимпиады-2022 в марафоне, российский лыжник Иван Якимушкин высказался о том, изменила ли его жизнь медаль Игр в Пекине (Китай).

«В Лахти погодные условия не самые хорошие. Но мы наконец-то вернулись в Европу, и это очень классно, что у нас Кубок мира. Очень хочется соревноваться, потому что Олимпиада долго длилась, были паузы между гонками, и там ты уже мучился, очень хотелось стартовать. Наконец-то у нас появилась эта возможность — спокойно выходим на старт и бежим.

Сейчас уже понимаю, что завоевал медаль Олимпиады. Но ты всегда думаешь: «Вот будет у меня медаль — всё изменится, станешь другим человеком». А приезжаешь и понимаешь, что ты совсем не изменился. Да, это очень приятно на душе, но всё это прошло. Мне кажется, сейчас важно выходить на старт и показывать такие же высокие результаты на Кубке мира. Олимпиада есть Олимпиада, но для каждого спортсмена важно показывать результат ежедневно на Кубке мира», — сказал Якимушкин в эфире «Матч ТВ».