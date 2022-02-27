Клебо: этой ночью мне будет сниться Нисканен

Норвежский лыжник Йоханнес Клебо прокомментировал своё выступление в индивидуальной гонке на этапе Кубке мира в Лахти (Финляндия), где занял второе место вслед за хозяином трассы Ийво Нисканеном.

«Я попробовал посидеть за Ийво и немного перевести дух, но в конце гонки темп, который он предложил, был слишком высоким. Я считаю, что мы хорошо сменяли друг друга, а потом у меня начали заканчиваться силы. Это была настоящая битва на последнем круге. Я пытался что-то сделать, но было слишком тяжело.

Ийво был наилучшим попутчиком в сегодняшней гонке. Он будет мне сниться. Возгласы «Ийво, Ийво» было единственным, что я слышал на трассе, так что я буду думать о нём сегодня ночью», – приводит слова Клебо TV2.