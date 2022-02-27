Клебо: этой ночью мне будет сниться Нисканен
Поделиться
Норвежский лыжник Йоханнес Клебо прокомментировал своё выступление в индивидуальной гонке на этапе Кубке мира в Лахти (Финляндия), где занял второе место вслед за хозяином трассы Ийво Нисканеном.
«Я попробовал посидеть за Ийво и немного перевести дух, но в конце гонки темп, который он предложил, был слишком высоким. Я считаю, что мы хорошо сменяли друг друга, а потом у меня начали заканчиваться силы. Это была настоящая битва на последнем круге. Я пытался что-то сделать, но было слишком тяжело.
Ийво был наилучшим попутчиком в сегодняшней гонке. Он будет мне сниться. Возгласы «Ийво, Ийво» было единственным, что я слышал на трассе, так что я буду думать о нём сегодня ночью», – приводит слова Клебо TV2.
Комментарии
- 27 февраля 2022
-
23:21
-
23:03
-
22:17
-
22:07
-
21:40
-
20:47
-
20:21
-
19:31
-
19:05
-
18:46
-
18:38
-
18:27
-
18:14
-
18:03
-
17:55
-
17:45
-
17:38
-
17:29
-
17:24
-
16:56
-
16:38
-
16:15
-
16:10
-
15:45
-
15:37
-
15:35
-
15:30
-
15:28
-
15:20
-
15:17
-
15:10
-
15:06
-
15:04
-
15:01
-
15:01
Партнерский контент