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Польша предъявила ультиматум FIS. Страна отменит ЮЧМ по прыжкам, если не отстранят россиян

Польша предъявила ультиматум FIS. Страна отменит ЮЧМ по прыжкам, если не отстранят россиян
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Министр спорта Польши Камил Бортничук выступил с ультиматумом в адрес Международной федерации лыжных видов спорта (FIS), согласно которому страна откажется от проведения юниорского чемпионата мира – 2022 по прыжкам на лыжах с трамплина и двоеборью, если FIS допустит до соревнований российских и белорусских спортсменов.

Соревнования должны пройти в Закопане в начале марта. Сегодня, 28 февраля, организаторы отменили запланированную церемонию открытия турнира.

«В детско-юношеском спорте также недопустимо участие спортсменов из страны-агрессора. Мы уже направили письмо в FIS с требованием исключить россиян из соревнования в Закопане», — приводит слова Бортничука Onet Sport.

Примечательно, что россияне уже находятся в Закопане и готовы выйти на старт.

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