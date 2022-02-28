Польша предъявила ультиматум FIS. Страна отменит ЮЧМ по прыжкам, если не отстранят россиян

Министр спорта Польши Камил Бортничук выступил с ультиматумом в адрес Международной федерации лыжных видов спорта (FIS), согласно которому страна откажется от проведения юниорского чемпионата мира – 2022 по прыжкам на лыжах с трамплина и двоеборью, если FIS допустит до соревнований российских и белорусских спортсменов.
Соревнования должны пройти в Закопане в начале марта. Сегодня, 28 февраля, организаторы отменили запланированную церемонию открытия турнира.
«В детско-юношеском спорте также недопустимо участие спортсменов из страны-агрессора. Мы уже направили письмо в FIS с требованием исключить россиян из соревнования в Закопане», — приводит слова Бортничука Onet Sport.
Примечательно, что россияне уже находятся в Закопане и готовы выйти на старт.
- 28 февраля 2022
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