Олимпийский чемпион Янсруд объявил о завершении карьеры

Олимпийский чемпион в супергиганте, норвежский горнолыжник Кьетил Янсруд объявил о завершении профессиональной карьеры.



«Субботний спуск в Квитфьелле станет моей последней гонкой в качестве профессионального горнолыжника для Атакующих викингов.



Это был целый ряд мыслей, приведших к этому решению – отказаться от того, чем вы занимались всю свою жизнь, – нелегкое решение. Однако я очень рад, что решил завершить карьеру в Квитфьелле, где я выиграл свою первую гонку в 2012 году и где с тех пор каждый год выступаю перед семьёй и друзьями. Я практически вырос в этой области – и мне жаль, что я не могу выразить ту благодарность, которую я чувствую.



В эти опасные времена моя отставка – и этот пост – кажутся бессмысленными. Мои мысли и надежды связаны с украинским народом. Оставаться сильным.



Я действительно с нетерпением жду возможности провести больше времени со своей семьёй и близкими, это единственное, что имеет значение. Я думаю, что будет о чём вспомнить и кого поблагодарить – в том числе всех вас, кто так долго поддерживал меня, — после того, как я проведу свои последние гонки!



С большой любовью, Кьетил», – написал Янсруд в своём «инстаграме».