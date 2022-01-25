Олимпийский чемпион Янсруд объявил, что поедет на Игры. Недавно он повредил «кресты»

Олимпийский чемпион 2014 года в супергиганте, норвежский горнолыжник Кьетиль Янсруд сообщил в «Инстаграме», что примет участие в Олимпийских играх – 2022, которые пройдут в Пекине (Китай) с 4 по 20 февраля.

Публикация доступна в «инстаграме» Кьетиля Янсруда.

Отметим, что в начале декабря 2021 года 36-летний норвежец официально объявил, что сезон для него закончен. Это произошло после того, как Янсруд повредил крестообразную связку колена и внутренние боковые связки при падении на этапе Кубка мира в Бивер-Крик (США). Норвежец зацепился за страховочную сетку и упал. Именно этот момент Кьетиль вставил в начало видео. Однако перед Играми было объявлено, что травма оказалась не настолько серьёзной, как предполагалось изначально, и Янсруд успел подготовиться к соревнованиям.

На Играх-2022 медали у мужчин в супергиганте будут разыграны 8 февраля.