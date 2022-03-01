Клебо обошёл Большунова по количеству завоёванных «Больших хрустальных глобусов»
Поделиться
После официального заявления президента Федерации лыжных гонок России Елены Вяльбе об окончании международного сезона для российских спортсменов норвежский лыжник Йоханнес Клебо стал математически недостижим для соперников в общем зачёте Кубка мира.
Таким образом, Клебо обошёл Александра Большунова по количеству «Больших хрустальных глобусов», завоёванных за спортивную карьеру. Для норвежца эта победа в Кубке мира стала третьей. Прежде эта вершина покорялась ему в сезонах-2017/2018 и 2018/2019.
Большунов побеждал в общем зачёте Кубка мира дважды — в сезонах-2019/2020 и 2020/2021.
Лыжные гонки. Кубок мира. Общий зачёт. Мужчины
1. Йоханнес Хёсфлот Клебо (Норвегия) – 1375.
2. Александр Большунов (Россия) – 878.
3. Ийво Нисканен (Финляндия) — 585.
Комментарии
- 1 марта 2022
-
14:55
-
14:34
-
14:11
-
13:31
-
13:24
-
12:52
-
12:34
-
12:27
-
11:23
-
11:03
-
09:55
-
09:00
-
05:39
-
00:35
-
00:01
- 28 февраля 2022
-
23:45
-
23:27
-
23:10
-
22:56
-
22:40
-
22:16
-
21:54
-
21:30
-
20:38
-
20:06
-
19:43
-
19:32
-
19:15
-
19:06
-
18:23
-
18:13
-
18:13
-
17:58
-
17:13
-
16:53
Партнерский контент