Херц: российские спортсмены ни в чём не виноваты, но их сделали символами этой страны

Американский журналист Натаниэль Херц высказался о вопросах к российским спортсменам касательно военной спецоперации на Украине.

«Спортсмены ни в чём не виноваты, и это в решении об отстранении россиян разочаровывает. У меня нет никаких вопросов к кому-либо из этих атлетов. С другой стороны, они представляют страну, а Путин сделал их символами этой страны. Даже если бы они выступали в чёрных костюмах и под чёрным флагом, трудно скрыть такой факт, как, например, в скандинавской прессе я видел массу новостей о том, что Большунов — капитан Росгвардии, его повысили после Олимпиады. Для меня это однозначно не лучшее решение, но ситуация очень тяжёлая. Спортсмены не политики, а им задают вопросы об этом. При этом лыжные гонки — это странный вид спорта, где выступают не «Блю Джекетс» с «Янкис». В лыжных гонках ты вроде и за страну выступаешь, а вроде и нет. Кубок мира — это не Олимпиада. Ты выступаешь здесь вроде как за страну потому, что она руководит лыжными гонками у тебя на родине», — сказал Херц в подкасте FasterSkier.