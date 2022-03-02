Херц: российские спортсмены ни в чём не виноваты, но их сделали символами этой страны

Американский журналист Натаниэль Херц высказался о вопросах к российским спортсменам касательно военной спецоперации на Украине.
«Спортсмены ни в чём не виноваты, и это в решении об отстранении россиян разочаровывает. У меня нет никаких вопросов к кому-либо из этих атлетов. С другой стороны, они представляют страну, а Путин сделал их символами этой страны. Даже если бы они выступали в чёрных костюмах и под чёрным флагом, трудно скрыть такой факт, как, например, в скандинавской прессе я видел массу новостей о том, что Большунов — капитан Росгвардии, его повысили после Олимпиады. Для меня это однозначно не лучшее решение, но ситуация очень тяжёлая. Спортсмены не политики, а им задают вопросы об этом. При этом лыжные гонки — это странный вид спорта, где выступают не «Блю Джекетс» с «Янкис». В лыжных гонках ты вроде и за страну выступаешь, а вроде и нет. Кубок мира — это не Олимпиада. Ты выступаешь здесь вроде как за страну потому, что она руководит лыжными гонками у тебя на родине», — сказал Херц в подкасте FasterSkier.
- 2 марта 2022
-
23:39
-
23:33
-
22:53
-
22:47
-
22:37
-
22:30
-
20:18
-
19:23
-
18:02
-
17:38
-
17:28
-
14:36
-
14:06
-
13:42
-
11:31
-
10:29
-
09:00
-
08:42
-
07:41
-
01:31
-
00:43
-
00:22
- 1 марта 2022
-
22:38
-
21:21
-
20:22
-
20:05
-
19:53
-
19:21
-
18:59
-
18:03
-
17:27
-
17:14
-
16:04
-
15:52
-
15:30